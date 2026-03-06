Rutas en mal estado: la Provincia advierte sobre peligros tras el temporal

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La situación de las rutas en La Rioja ha sido evaluada tras el reciente temporal que afectó la región. Desde el departamento General Felipe Varela, se informa que la RN N° 76, cerca de la localidad de Los Palacios, está habilitada solo en un carril debido a daños en la calzada.

En la RN N° 40, entre Guandacol y Villa Unión, los vehículos de gran porte pueden transitar, pero se recomienda a los micros de largo alcance tener precaución. Se aconseja a autos y motos evitar la circulación por el área afectada. Además, el tránsito está interrumpido en la ex Ruta Nacional N° 38, antes de llegar a Talamuyuna, debido a la destrucción de alcantarillas por una creciente.

Personal de Vialidad Provincial realiza inspecciones para evaluar los daños y planificar acciones de restauración. Se solicita a los conductores que circulen con precaución y sigan las indicaciones del personal en el lugar, destacando que el corte no afecta el acceso a la escuela de Talamuyuna.

Las autoridades continúan monitoreando las condiciones de las rutas, priorizando la seguridad de los ciudadanos y el restablecimiento del tránsito en las vías que han sido afectadas.