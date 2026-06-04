Jueves, 4 de Junio 2026
Política

Verónica Michelli avanza hacia la justicia federal tras aprobación en el Senado

El Senado aprobó el pliego de María Verónica Michelli con 44 votos a favor, desafiando el intento de veto del presidente Milei. La decisión reconfigura el panorama judicial y evidencia tensiones dentro del oficialismo. La votación fue resultado de negociaciones que superaron la agenda original de la sesión.

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El Senado aprobó el pliego de María Verónica Michelli como jueza federal de La Plata con una votación de 44 a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. Esta decisión se tomó en una sesión inesperada para La Libertad Avanza, que originalmente iba a enfocarse en 50 pliegos y otros temas legislativos.

La presión de la oposición y negociaciones internas llevaron a la inclusión de 74 nombramientos, lo que generó tensiones en el oficialismo. La votación se realizó tras un breve receso donde se acordó el número de pliegos a tratar. El rechazo inicial del presidente Javier Milei hacia Michelli, debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, fue superado por el apoyo inesperado de la jefa del PRO, Patricia Bullrich, quien contradijo la posición del Gobierno.

El mandatario Milei se pronunció públicamente sobre la designación de Michelli, compartiendo un mensaje que resaltaba su autoridad en la designación judicial, lo que provocó un nuevo conflicto interno en el Gobierno. Este episodio marca un nuevo revés para el oficialismo en el contexto de su gestión legislativa.

Etiquetas: argentina política nombramientos judiciales senado gobierno nacional maría verónica michelli
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