Viernes, 5 de Junio 2026
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Detención de un segundo sospechoso por el femicidio de Agostina en Córdoba

La detención de un segundo sospechoso en el caso del femicidio de Agostina Vega revela nuevas complicidades en el crimen. La Justicia investiga si hubo más encubrimiento.

Redacción
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La investigación por el femicidio de Agostina Vega dio un nuevo giro con la detención de un segundo sospechoso, un inquilino y amigo de Claudio Barrelier, principal acusado del crimen de la adolescente de 14 años. Este hombre, cuya identidad no ha sido revelada, está imputado por encubrimiento agravado y se encontraba en la propiedad donde Agostina fue vista por última vez.

El sospechoso, que habló con Noticiero Doce bajo el nombre ficticio de Carlos, afirmó haber permanecido en la casa durante aproximadamente 25 días. Relató que el día del hecho, pidió un Uber junto a Barrelier, indicando que se dirigieron a un complejo deportivo donde se encontraron con Agostina y otras personas.

El testimonio del detenido ha aumentado la preocupación sobre la seguridad y los feminicidios en la región. La Justicia se encuentra en la tarea de reconstruir las últimas horas de vida de Agostina en el barrio Cofico, buscando esclarecer si Barrelier actuó solo o si hubo complicidad.

Etiquetas: argentina femicidio barrio cofico justicia violencia de género detención
TL;DR

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