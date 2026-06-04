Jueves, 4 de Junio 2026
La Rioja

La Rioja se moviliza contra la violencia de género ante cifras preocupantes

La Rioja ha registrado 24 femicidios en los últimos once años, con un alarmante aumento de denuncias diarias en la capital. Este año se considera uno de los más complejos en esta problemática.

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Redacción Equipo Editorial
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En La Rioja, la problemática de los femicidios ha cobrado una dimensión alarmante, con un total de 24 casos registrados en los últimos once años, según el sitio Data Cuidada. En 2023, se han contabilizado los femicidios de María Laura Vega, Ana Gaitán y Thiara Carrasco. La jueza de Violencia de Género de la provincia ha informado que se realizan alrededor de 40 denuncias diarias en la ciudad Capital, alertando sobre el aumento en la gravedad de los casos.

El año actual es considerado uno de los más difíciles en cuanto a femicidios en Argentina. A nivel nacional, el Observatorio de las Violencias de género "Ahora Que Sí Nos Ven" ha documentado 3.205 femicidios en el país durante los últimos once años, lo que equivale a un asesinato de una mujer cada 30 horas. Este fenómeno se ha transformado en un problema estructural que afecta a muchas mujeres y disidencias.

La lucha contra la violencia de género se intensificó tras el asesinato de Chiara Páez en 2015, que impulsó la primera marcha nacional de “Ni Una Menos”. Este movimiento ha visibilizado desigualdades históricas y ha promovido cambios en diversas instituciones, aunque la violencia de género sigue siendo un desafío significativo, limitando derechos y exacerbando desigualdades.

Etiquetas: la rioja femicidios violencia de género marcha derechos humanos gobierno provincial
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