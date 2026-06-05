Simulacro de juicio por jurados en La Rioja: una experiencia inédita para la provincia

La Rioja llevará a cabo su primer simulacro de juicio por jurados del 16 al 18 de junio en la UNLaR, replicando un proceso real para fomentar la participación ciudadana. La implementación definitiva podría tardar de uno a dos años.

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La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) será sede del primer simulacro de juicio por jurados, programado para los días 16, 17 y 18 de junio. Esta actividad busca que los ciudadanos y medios de comunicación comprendan el funcionamiento de un juicio bajo esta modalidad, replicando las condiciones de un proceso real.

La jueza Gisela Flamini del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 2, enfatizó la importancia de esta iniciativa para fomentar la participación ciudadana en el sistema judicial. Flamini destacó que esto contribuye a la legitimidad de las decisiones judiciales y genera mayor transparencia en los procesos.

Aunque el simulacro se llevará a cabo este mes, se anticipa que la implementación del juicio por jurados en La Rioja podría tardar entre uno y dos años en concretarse, tras la total adaptación al nuevo sistema acusatorio, que se espera esté operativo en agosto.

Este juicio estará destinado a delitos graves con penas superiores a 20 años de prisión. Cualquier persona entre 18 y 75 años puede postularse para integrar el jurado, aunque existen ciertas incompatibilidades para asegurar la imparcialidad, como funcionarios de distintos poderes del estado o personas con derechos políticos suspendidos. Los interesados deberán inscribirse mediante un formulario de Google y se realizará un sorteo para seleccionar a los participantes.