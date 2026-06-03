Mejoras salariales en La Rioja: el gobernador busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores

El gobernador Ricardo Quintela anunció que se evalúan mejoras salariales para los trabajadores estatales en medio de una crisis económica. Se prioriza el apoyo a las familias y el consumo local.

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El gobernador Ricardo Quintela anunció que el Gobierno provincial está evaluando diversas alternativas para afrontar el pago del medio aguinaldo, en medio de un contexto económico complicado. Se estudian mejoras salariales para apoyar a los trabajadores estatales y contribuir al mantenimiento del poder adquisitivo de las familias.

Quintela destacó la experiencia de los Chachos como una herramienta efectiva en el pasado y mencionó que actualmente se siguen utilizando mecanismos como el programa PreViaje. Subrayó que el Ejecutivo provincial está analizando nuevas medidas para fortalecer el apoyo al consumo y a la economía local. Sin embargo, aclaró que cualquier decisión futura está en etapa de evaluación.

La implementación de políticas que busquen mejorar el poder adquisitivo de los habitantes de La Rioja es crucial. La evaluación de la situación financiera y las posibles alternativas para asistir a los consumidores son parte del enfoque del gobierno para enfrentar las dificultades económicas actuales.

En los próximos días, se espera que continúen los análisis sobre el contexto económico y social, buscando adoptar decisiones que beneficien a los sectores más vulnerables. La experiencia de los Chachos podría ser clave para desarrollar nuevas medidas que alivien la carga económica de las familias en la provincia.