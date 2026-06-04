Jueves, 4 de Junio 2026
La Rioja

Trabajadores de La Rioja y Valles reciben sus haberes de mayo esta semana

Este viernes se realiza el pago de haberes de mayo para trabajadores de diversas áreas en La Rioja, garantizando la estabilidad laboral en un contexto económico desafiante. Se espera que estos ingresos impulsen el consumo y la economía local.

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El proceso de pago de haberes de mayo continúa este viernes en La Rioja, según anunció la cartera económica provincial. En esta jornada, recibirán sus salarios los trabajadores de diversos organismos, incluyendo la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Turismo y Culturas, y la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo (APVyU).

Se indicó que también cobrarán los agentes de dos regiones del interior provincial, correspondientes a la zona de los Valles. Este pago es parte de las medidas del Gobierno provincial para garantizar la continuidad de los servicios y el bienestar de los trabajadores estatales en un contexto económico desafiante.

La administración provincial ha tomado decisiones sobre la gestión de fondos para cumplir con estas obligaciones y evitar demoras que afecten a los empleados y sus familias. Se espera que la llegada de estos ingresos salariales contribuya a la reactivación de la economía local, promoviendo el consumo y el desarrollo de actividades comerciales.

A pesar de las dificultades financieras, el Gobierno busca implementar estrategias que favorezcan a la población y permitan seguir adelante con la política salarial. La gestión eficiente de los recursos es clave para enfrentar los retos futuros y lograr un crecimiento sostenible.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial pago de salarios economía local trabajadores estatales servicios públicos
TL;DR

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