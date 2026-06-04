Jueves, 4 de Junio 2026
La Rioja

Talleres mecánicos en La Rioja: nueva normativa para garantizar la seguridad vial

El Gobierno nacional habilitará a talleres mecánicos particulares para realizar la Revisión Técnica Obligatoria, comenzando este miércoles. Esta medida busca aumentar la competencia y mejorar la disponibilidad del servicio, lo que podría transformar la seguridad vial en el país.

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Talleres mecánicos en La Rioja: nueva normativa para garantizar la seguridad vial
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El Gobierno nacional ha decidido implementar una reforma en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), permitiendo a talleres mecánicos particulares habilitados realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Esta modificación busca descentralizar el proceso, que anteriormente estaba restringido a plantas específicas, y fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

A partir de este miércoles, se abrirá el registro para que los establecimientos privados interesados puedan solicitar su habilitación. Adorni explicó que esta medida tiene como objetivo fomentar la competencia al incluir talleres mecánicos en el sistema de revisiones, lo que facilitará el acceso a la RTO y reducirá los tiempos de espera para los automovilistas.

Los talleres que deseen incorporarse deberán cumplir con condiciones técnicas y administrativas establecidas por las autoridades. Además, se implementarán mecanismos de control de calidad para asegurar que las inspecciones se realicen bajo estándares de seguridad adecuados. Se espera que esta reforma no solo amplíe la cantidad de servicios disponibles, sino que también mejore la calidad del servicio en el sector automotor, impactando positivamente en la seguridad vial.

Etiquetas: argentina gobierno nacional reforma vtv revisión técnica obligatoria sector automotor seguridad vial
TL;DR

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