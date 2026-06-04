Jazmín Ortenzi se despide del Torneo W75 en Italia tras una dura segunda ronda

Jazmín Ortenzi, tenista de Chilecito, fue eliminada en la segunda ronda del Torneo W75 de Caserta en Italia, sorprendiendo tras ser favorita. Aún competirá en dos torneos más en Europa.

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La tenista Jazmín Ortenzi fue eliminada sorpresivamente en la segunda ronda del Torneo W75 de Caserta, que se celebra en Italia, donde se ofrecen 60 mil dólares en premios. Ortenzi, considerada favorita para ganar, perdió ante la italiana Marta Lombardini con un marcador de 6-4 y 6-2.

En su debut, la oriunda de Chilecito había mostrado un gran nivel al vencer a Beatrice Ricci por un doble 6-2, lo que generó expectativas para su siguiente encuentro. Sin embargo, no pudo mantener esa actuación y quedó fuera del torneo.

Con esta eliminación, Jazmín concluye su participación en este segundo torneo de su gira por Europa. A pesar de la derrota, la tenista permanecerá en Italia durante dos semanas más, donde competirá en otros dos certámenes del Circuito Profesional.