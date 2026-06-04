Viernes, 5 de Junio 2026
Deportes

Unión se impone a Independiente y celebra su primer triunfo en el torneo capitalino

El Club Atlético Unión logró su primera victoria en el Torneo 2026 de básquetbol al vencer a Independiente 69 a 61, destacándose José Rivero con 21 puntos. La competencia se intensifica mientras otros equipos luchan por la clasificación.

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El Club Atlético Unión logró su primera victoria en el Torneo 2026 de básquetbol capitalino al vencer a Independiente por 69 a 61. Este encuentro, disputado en la cancha del club, fue crucial para ambos equipos, que buscaban su primer triunfo en la fase regular.

Unión comenzó con fuerza, destacándose en los parciales de 19-13, 16-20, 21-10 y 13-18, lo que les otorgó una ventaja considerable durante el segundo tiempo. A pesar de los intentos de Independiente por acortar la diferencia, el marcador no se revirtió. El jugador más destacado fue José Rivero, quien anotó 21 puntos, mientras que Lautaro Ovejero lideró a Independiente con 19 puntos.

Con esta victoria, Unión suma 6 puntos en la tabla, donde Facundo se posiciona primero con 9 puntos. La competencia se intensifica a medida que los equipos se preparan para los próximos encuentros, incluido el partido entre Banco Rioja y Riachuelo este viernes, y Riojano contra Amancay el jueves.

Etiquetas: union básquetbol torneo 2026 independiente deportes banco rioja
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