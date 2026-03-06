Viernes, 6 de Marzo 2026
Avenidas de Chilecito bajo agua: daños y complicaciones tras el temporal de esta madrugada
Avenidas de Chilecito bajo agua: daños y complicaciones tras el temporal de esta madrugada

Un fuerte temporal en Chilecito generó anegamientos en la avenida Eva Duarte de Perón y la calle San Vicente, colapsando el tránsito. Las autoridades evalúan los daños y recomiendan precaución al circular.

Las intensas lluvias en Chilecito han causado serios problemas en varias calles y avenidas de la ciudad. La avenida Eva Duarte de Perón, en la zona de La Cañada, fue una de las más afectadas, con el agua cubriendo gran parte de la calzada y generando anegamientos que complicaron el tránsito durante la madrugada. Los conductores debieron tomar precauciones debido al alto volumen de agua acumulada.

En el barrio El Parque, la calle San Vicente experimentó el colapso de la calzada entre Gobernador Motta y Juan XXIII, lo que impidió la circulación normal. La avenida Tambería del Inca también se vio afectada, con anegamientos temporales que complicaron la situación tanto para automovilistas como para los vecinos de la zona.

Las autoridades han comenzado a señalizar las áreas más peligrosas, especialmente donde se han formado socavones. A pesar de que el nivel del agua ha ido disminuyendo, muchas calles todavía están cubiertas de barro y sedimentos, lo que representa un riesgo para los transeúntes. Los equipos municipales continúan evaluando los daños y planeando acciones para la recuperación de las zonas afectadas.

