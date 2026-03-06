La Rioja contará con nuevos Juzgados de Familia a partir del 31 de marzo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Justicia provincial de La Rioja iniciará el funcionamiento de nuevos Juzgados de Familia, Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores a partir del 31 de marzo. Esta medida, anunciada por la jueza del Tribunal Superior de Justicia, Karina Becerra, busca acelerar procesos judiciales y proteger a los sectores más vulnerables.

Becerra destacó que el nuevo sistema permitirá un enfoque más humano en los casos, facilitando la cercanía entre jueces y las personas involucradas. La incorporación de la oralidad en los procedimientos promete hacerlos más rápidos, reduciendo los tiempos de espera en situaciones críticas y garantizando decisiones inmediatas.

Además, se implementará un abordaje integral que permitirá ordenar pruebas y escuchar a menores y adolescentes, así como dictar medidas urgentes de protección. Esto beneficiará no solo a los niños, sino también a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La jueza subrayó la importancia del trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo para establecer las leyes necesarias y comenzar a operar en el territorio.

Con esta apertura, la Justicia busca atender de manera más eficiente las problemáticas sociales actuales, saldando así una deuda pendiente con la comunidad.