Vecinos de Capital enfrentan daños y servicios interrumpidos tras las intensas lluvias

Los intensos temporales dejaron 122 mm de lluvia en Las Talas, causando anegamientos y daños en rutas y calles. Los equipos de emergencia trabajan para normalizar la situación.

Los trabajos de asistencia y reparación continúan tras el fuerte temporal que afectó a la provincia. Equipos de emergencia están activos tanto en la Capital como en el interior, atendiendo la situación y trabajando en la recuperación de servicios e infraestructura. Se recomienda a la población circular con precaución, ya que la normalización de algunas calles y avenidas tomará tiempo debido a la magnitud de las lluvias.

El temporal, que se registró entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, dejó daños significativos en la provincia, incluyendo crecidas de ríos y anegamientos en áreas urbanas. En la Capital, las precipitaciones alcanzaron los 84 milímetros en el microcentro y 122 milímetros en la zona sur, especialmente en Las Talas, lo que provocó importantes afectaciones.

David Barrera, director de Emergencias Socioambientales, mencionó que en la ex Ruta Nacional 38 se reportaron daños considerables y recomendó extremar precauciones al circular. Las lluvias también dejaron barro y sedimentos en varias avenidas, como Circunvalación y Homero Coronel Montes, donde se están llevando a cabo tareas de limpieza y reparación.

Las intervenciones se están priorizando en las avenidas principales y en calles que aseguran el acceso a servicios de salud. Barrera enfatizó la importancia de la paciencia de la comunidad, ya que la recuperación total de algunas vías no será inmediata.

