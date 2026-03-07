Sábado, 7 de Marzo 2026
Barrios de la zona Oeste de La Capital enfrentan cortes de energía prolongados
La Rioja

Barrios de la zona Oeste de La Capital enfrentan cortes de energía prolongados

Cortes de luz en la zona oeste de la Capital de La Rioja han afectado a barrios como Joya del Velazco y La Florida tras el reciente temporal. Los vecinos reclaman soluciones ante la recurrente falta de servicio eléctrico.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Los cortes de suministro eléctrico en la zona oeste de la Capital de La Rioja han generado preocupación entre los vecinos. Barrios como Joya del Velazco, Alunai, Faldeo del Velazco y La Florida se vieron afectados tras el temporal que azotó la región la noche del jueves. El personal técnico de Edelar trabaja para restablecer el servicio, que se interrumpió en varias áreas.

Algunas zonas que habían sufrido cortes durante la mañana ya recuperaron el suministro gracias a las tareas de reparación. Sin embargo, la comunidad continúa cuestionando la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante las inclemencias del tiempo. La situación actual ha resaltado la necesidad de mejorar la infraestructura eléctrica y la importancia de mantener una comunicación efectiva entre la empresa y los ciudadanos.

Los vecinos han solicitado medidas preventivas para evitar futuros inconvenientes, especialmente durante la temporada de lluvias. A medida que el personal de Edelar avanza en la normalización del servicio, se espera una coordinación eficiente entre las autoridades provinciales y la compañía eléctrica para atender las demandas de la población.

Etiquetas: la rioja cortes de luz edelar servicio eléctrico problemas de infraestructura zona oeste
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2111 articles →

Artículos relacionados

Vecinos de Capital enfrentan daños y servicios interrumpidos tras las intensas lluvias

Rutas en mal estado: la Provincia advierte sobre peligros tras el temporal

Usuarios de Rioja Bus enfrentan complicaciones por demoras y desvíos en el servicio urbano
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar