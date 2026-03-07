Barrios de la zona Oeste de La Capital enfrentan cortes de energía prolongados

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los cortes de suministro eléctrico en la zona oeste de la Capital de La Rioja han generado preocupación entre los vecinos. Barrios como Joya del Velazco, Alunai, Faldeo del Velazco y La Florida se vieron afectados tras el temporal que azotó la región la noche del jueves. El personal técnico de Edelar trabaja para restablecer el servicio, que se interrumpió en varias áreas.

Algunas zonas que habían sufrido cortes durante la mañana ya recuperaron el suministro gracias a las tareas de reparación. Sin embargo, la comunidad continúa cuestionando la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante las inclemencias del tiempo. La situación actual ha resaltado la necesidad de mejorar la infraestructura eléctrica y la importancia de mantener una comunicación efectiva entre la empresa y los ciudadanos.

Los vecinos han solicitado medidas preventivas para evitar futuros inconvenientes, especialmente durante la temporada de lluvias. A medida que el personal de Edelar avanza en la normalización del servicio, se espera una coordinación eficiente entre las autoridades provinciales y la compañía eléctrica para atender las demandas de la población.