Viernes, 6 de Marzo 2026
Usuarios de Rioja Bus enfrentan complicaciones por demoras y desvíos en el servicio urbano
La Rioja

Usuarios de Rioja Bus enfrentan complicaciones por demoras y desvíos en el servicio urbano

Modificaciones significativas en el servicio de transporte urbano de La Rioja afectan los recorridos y cabeceras, mientras que las líneas rurales se encuentran suspendidas. Se insta a los usuarios a planificar sus traslados con anticipación ante las demoras.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Secretaría de Transporte y Movilidad anunció importantes modificaciones en el servicio de transporte urbano en La Rioja, afectando gran parte de la red en la capital. La empresa Rioja Bus informó que el esquema de circulación se mantiene como «servicio normal con demoras», obligando a usuarios y conductores a adaptarse a nuevos itinerarios.

Entre las líneas más afectadas, se encuentra la Línea Troncal Norte-Sur, que no puede circular por los Cactus desde la cabecera vieja. Por su parte, las Líneas Este, Oeste y 6 operan con normalidad, mientras que la Línea 1 enfrenta dificultades operativas. La Línea 2 ha cambiado su cabecera a «la bomba», y la Línea 5 finaliza en Alcira Luengas y Santa Mónica. Además, la Línea 3 presenta un desvío significativo en su recorrido habitual.

Se reportan también alteraciones en las Líneas 4 y 7, que han modificado sus trayectos en el sector norte y este de la ciudad. La situación ha generado inconvenientes para aquellos que dependen del transporte público para sus traslados diarios.

Finalmente, se confirmó que las Líneas Rurales están completamente suspendidas hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda a los pasajeros tener en cuenta las demoras al planificar sus viajes.

Etiquetas: la rioja transporte público modificaciones en recorridos servicio urbano secretaría de transporte Rioja Bus
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2105 articles →

Artículos relacionados

Rutas en mal estado: la Provincia advierte sobre peligros tras el temporal

Avenidas de Chilecito bajo agua: daños y complicaciones tras el temporal de esta madrugada

Operativo municipal en La Rioja busca aliviar efectos del temporal en la ciudad
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar