Usuarios de Rioja Bus enfrentan complicaciones por demoras y desvíos en el servicio urbano

La Secretaría de Transporte y Movilidad anunció importantes modificaciones en el servicio de transporte urbano en La Rioja, afectando gran parte de la red en la capital. La empresa Rioja Bus informó que el esquema de circulación se mantiene como «servicio normal con demoras», obligando a usuarios y conductores a adaptarse a nuevos itinerarios.

Entre las líneas más afectadas, se encuentra la Línea Troncal Norte-Sur, que no puede circular por los Cactus desde la cabecera vieja. Por su parte, las Líneas Este, Oeste y 6 operan con normalidad, mientras que la Línea 1 enfrenta dificultades operativas. La Línea 2 ha cambiado su cabecera a «la bomba», y la Línea 5 finaliza en Alcira Luengas y Santa Mónica. Además, la Línea 3 presenta un desvío significativo en su recorrido habitual.

Se reportan también alteraciones en las Líneas 4 y 7, que han modificado sus trayectos en el sector norte y este de la ciudad. La situación ha generado inconvenientes para aquellos que dependen del transporte público para sus traslados diarios.

Finalmente, se confirmó que las Líneas Rurales están completamente suspendidas hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda a los pasajeros tener en cuenta las demoras al planificar sus viajes.