Vecinos de Villa Unión en alerta por posibles peligros en la Ruta 76 tras lluvias intensas
Intensas lluvias en Villa Unión han afectado la transitabilidad de la Ruta Nacional 76, generando riesgos en el asfalto. Defensa Civil advierte sobre precauciones necesarias para los automovilistas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
La Dirección de Defensa Civil Municipal de Villa Unión emitió un comunicado tras las intensas lluvias de la última noche, advirtiendo sobre las condiciones de las rutas en la región. Especial atención se pone en la Ruta Nacional 76, especialmente en el tramo que lleva a Los Palacios, donde el agua y los sedimentos han alterado el asfalto, creando riesgos para los automovilistas.

El Director de Defensa Civil Municipal, Joaquín Maldonado, instó a los conductores a tomar precauciones extremas, sugiriendo que transiten por el centro de la ruta y eviten los bordes donde el terreno podría ser inestable. Las cuadrillas de trabajo permanecen alertas para monitorizar el clima y el estado de los caminos.

Las autoridades locales enfatizan la importancia de que la comunidad se mantenga informada a través de los canales oficiales y evite traslados innecesarios. Se espera que, a medida que avance el día, las condiciones mejoren y se restablezca la normalidad en las vías de acceso, mientras los equipos de emergencia trabajan para garantizar la seguridad de todos.

Etiquetas: villa unión defensa civil lluvias tránsito ruta nacional 76 seguridad vial
