Viernes, 6 de Marzo 2026
Emergencia en La Rioja: la Municipalidad despliega un plan ante las intensas lluvias
La Rioja

Emergencia en La Rioja: la Municipalidad despliega un plan ante las intensas lluvias

La Municipalidad de La Rioja activa un operativo de emergencia para limpiar desagües y reparar calles tras el temporal. Equipos trabajan en los barrios más afectados para mitigar daños y asegurar servicios.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
La Municipalidad de La Rioja ha activado un operativo de emergencia tras las intensas lluvias que impactaron la ciudad. Equipos municipales están trabajando en la limpieza de desagües, reparación de calles y asistencia a las familias afectadas. El intendente Armando Molina supervisó las labores y enfatizó la necesidad de garantizar los servicios y responder de manera inmediata a las necesidades de los vecinos.

Los equipos se han distribuido en los barrios más afectados, donde las lluvias han causado problemas en la infraestructura urbana. Las autoridades han resaltado la importancia de limpiar los desagües para prevenir desbordes y asegurar la circulación. Esta acción es parte de un plan de contingencia destinado a atender emergencias y facilitar una recuperación rápida.

Además, organismos de defensa civil han sido movilizados para evaluar daños y planificar futuras acciones. La colaboración interinstitucional es crucial en este tipo de situaciones, permitiendo una respuesta más organizada. Las autoridades aconsejan a la población mantenerse informada y evitar transitar por áreas afectadas hasta que la situación mejore.

