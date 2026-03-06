Emergencia en La Rioja: la Municipalidad despliega un plan ante las intensas lluvias

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Municipalidad de La Rioja ha activado un operativo de emergencia tras las intensas lluvias que impactaron la ciudad. Equipos municipales están trabajando en la limpieza de desagües, reparación de calles y asistencia a las familias afectadas. El intendente Armando Molina supervisó las labores y enfatizó la necesidad de garantizar los servicios y responder de manera inmediata a las necesidades de los vecinos.

Los equipos se han distribuido en los barrios más afectados, donde las lluvias han causado problemas en la infraestructura urbana. Las autoridades han resaltado la importancia de limpiar los desagües para prevenir desbordes y asegurar la circulación. Esta acción es parte de un plan de contingencia destinado a atender emergencias y facilitar una recuperación rápida.

Además, organismos de defensa civil han sido movilizados para evaluar daños y planificar futuras acciones. La colaboración interinstitucional es crucial en este tipo de situaciones, permitiendo una respuesta más organizada. Las autoridades aconsejan a la población mantenerse informada y evitar transitar por áreas afectadas hasta que la situación mejore.