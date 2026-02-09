Actividades recreativas en el Parque de la Ciudad: diversión familiar asegurada este verano

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Parque de la ciudad se ha convertido en un lugar clave para la comunidad, ofreciendo una variedad de actividades recreativas y deportivas para todas las edades. Desde el martes hasta el viernes, de 9 a 12 horas, se llevan a cabo colonias para niños y niñas, donde participan en diversas actividades bajo la supervisión de un equipo de profesores y personal de salud.

Omar Ceballos, director de Deportes, resaltó la importancia de invitar a las familias a que lleven a sus hijos, quienes se divierten y cuentan con un ambiente seguro. Además, las piletas están disponibles al público general de martes a domingo, de 14 a 21 horas, con la restricción de no consumir bebidas alcohólicas en el lugar para mantener un entorno familiar.

Asimismo, el Parque ofrece una colonia para adultos, que funciona de martes a viernes de 19 a 21 horas, ampliando así la oferta recreativa para diferentes grupos etarios. Estas iniciativas del Gobierno provincial buscan integrar a la comunidad, promoviendo hábitos de vida saludables y el bienestar de los vecinos durante el verano.

Con la llegada de la temporada estival, se espera que más familias se sumen a estas actividades, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la vida comunitaria y el acceso a espacios recreativos seguros y accesibles.