Actividades recreativas en el Parque de la Ciudad: diversión familiar asegurada este verano
Las colonias en el Parque de la ciudad funcionan de martes a viernes para niños y adultos, con actividades recreativas y deportivas. Se espera un aumento de participación en esta temporada.

El Parque de la ciudad se ha convertido en un lugar clave para la comunidad, ofreciendo una variedad de actividades recreativas y deportivas para todas las edades. Desde el martes hasta el viernes, de 9 a 12 horas, se llevan a cabo colonias para niños y niñas, donde participan en diversas actividades bajo la supervisión de un equipo de profesores y personal de salud.

Omar Ceballos, director de Deportes, resaltó la importancia de invitar a las familias a que lleven a sus hijos, quienes se divierten y cuentan con un ambiente seguro. Además, las piletas están disponibles al público general de martes a domingo, de 14 a 21 horas, con la restricción de no consumir bebidas alcohólicas en el lugar para mantener un entorno familiar.

Asimismo, el Parque ofrece una colonia para adultos, que funciona de martes a viernes de 19 a 21 horas, ampliando así la oferta recreativa para diferentes grupos etarios. Estas iniciativas del Gobierno provincial buscan integrar a la comunidad, promoviendo hábitos de vida saludables y el bienestar de los vecinos durante el verano.

Con la llegada de la temporada estival, se espera que más familias se sumen a estas actividades, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la vida comunitaria y el acceso a espacios recreativos seguros y accesibles.

