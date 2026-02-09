Crecimiento poblacional en La Rioja: proyecciones del INDEC para los próximos años

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se espera que la población de La Rioja crezca casi un 9% hasta 2035, ascendiendo de 383.865 a 418.036 habitantes. Este aumento se deriva del informe “Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario 2022–2035”, que busca difundir los resultados del Programa de Análisis Demográfico.

El estudio analiza el crecimiento intercensal entre 2010 y 2022, tomando en cuenta factores como fecundidad, mortalidad y migraciones. Se prevé que el departamento Capital sea el más poblado, aumentando de 211.651 a 231.912 habitantes, mientras que Chilecito pasaría de 58.798 a 64.828 personas.

No obstante, algunos departamentos, como Juan Facundo Quiroga y General San Martín, enfrentarán disminuciones poblacionales. El informe también destaca que para 2035, habrá una ligera mayoría de mujeres sobre varones en la provincia, con 117.921 mujeres y 113.991 varones en Capital.