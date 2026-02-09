Lunes, 9 de Febrero 2026
Victoria Villarruel se suma a la Chaya 2026: anticipan sorpresas para el festival
Victoria Villarruel se suma a la Chaya 2026: anticipan sorpresas para el festival

La vicepresidenta Victoria Villarruel asistirá a la Chaya 2026, el festival más importante de La Rioja, que atrae a miles de visitantes. Se esperan detalles sobre su presencia y el operativo de seguridad.

El festival de la Chaya 2026, considerado uno de los más destacados de la provincia, contará con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. La noticia fue confirmada por los organizadores del evento a Radio y Televisión Riojana. Este festival, que atrae a miles de visitantes cada año, se ha convertido en un importante punto de encuentro social y cultural.

Aunque aún no se ha determinado la noche exacta de su asistencia, se espera que se brinden más detalles próximamente, incluyendo el operativo de seguridad y la coordinación con autoridades provinciales y nacionales. La participación de figuras políticas como Villarruel destaca el enfoque del Gobierno en fortalecer los lazos con la comunidad y resalta la relevancia de este tipo de festivales en la agenda cultural argentina.

La Chaya es conocida por su rica tradición de música, danza y gastronomía, ofreciendo un ambiente festivo que celebra la identidad riojana. La organización ha enfatizado su compromiso con la seguridad de todos los asistentes, realizando preparativos para asegurar un evento ordenado y exitoso. Con gran expectativa, La Rioja se alista para disfrutar de momentos de alegría y unión en este icónico festival.

