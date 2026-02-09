Lunes, 9 de Febrero 2026
Bacheo nocturno en Capital: buscan mejorar la seguridad en las calles de la ciudad
La Rioja

El Municipio de la Capital avanza con un plan de bacheo nocturno en arterias clave y la plantación de más de 60 árboles, buscando mejorar la seguridad vial y promover un entorno sostenible. Estas iniciativas buscan embellecer la ciudad y enfrentar los desafíos del cambio climático.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
El Municipio de la Capital ha iniciado un plan de bacheo en diversas arterias de la ciudad, incluyendo Av. Perón y Av. Rivadavia. Este trabajo nocturno tiene como objetivo mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, minimizando las interrupciones en el tráfico para los vecinos.

Además, más de 60 árboles han sido plantados en la zona oeste, como parte de una iniciativa del intendente Armando Molina. Las especies elegidas, como naranjos y jacarandás, buscan mitigar los efectos del cambio climático y embellecer el entorno urbano. El intendente destacó la importancia de estas acciones para lograr una ciudad más verde y saludable.

Estas intervenciones reflejan un compromiso del Municipio por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, atendiendo las necesidades viales y ambientales. La planificación estratégica de los trabajos de bacheo pretende asegurar una circulación fluida en momentos de alta demanda, mientras que la plantación de árboles contribuye a la biodiversidad y a la salud ambiental de la región.

