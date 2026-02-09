Bacheo nocturno en Capital: buscan mejorar la seguridad en las calles de la ciudad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Municipio de la Capital ha iniciado un plan de bacheo en diversas arterias de la ciudad, incluyendo Av. Perón y Av. Rivadavia. Este trabajo nocturno tiene como objetivo mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, minimizando las interrupciones en el tráfico para los vecinos.

Además, más de 60 árboles han sido plantados en la zona oeste, como parte de una iniciativa del intendente Armando Molina. Las especies elegidas, como naranjos y jacarandás, buscan mitigar los efectos del cambio climático y embellecer el entorno urbano. El intendente destacó la importancia de estas acciones para lograr una ciudad más verde y saludable.

Estas intervenciones reflejan un compromiso del Municipio por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, atendiendo las necesidades viales y ambientales. La planificación estratégica de los trabajos de bacheo pretende asegurar una circulación fluida en momentos de alta demanda, mientras que la plantación de árboles contribuye a la biodiversidad y a la salud ambiental de la región.