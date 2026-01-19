Afectados en Chilecito: una nueva estafa digital se lleva más de $800 mil

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una nueva estafa digital ha afectado a un vecino en Chilecito, quien perdió más de $800 mil a raíz de un engaño en línea. El incidente se produjo cuando la víctima fue contactada por un supuesto representante de una entidad financiera.

La denuncia fue realizada ante las autoridades locales, quienes instan a la población a estar alerta ante este tipo de fraudes. Se recomienda verificar siempre la identidad de los interlocutores y no proporcionar información personal o financiera a desconocidos.

Las autoridades están investigando el caso y advierten sobre el aumento de este tipo de delitos en la región. La colaboración de la comunidad es esencial para prevenir futuros engaños y proteger a los ciudadanos.