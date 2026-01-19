Martes, 20 de Enero 2026
Afectados en Chilecito: una nueva estafa digital se lleva más de $800 mil
Afectados en Chilecito: una nueva estafa digital se lleva más de $800 mil

Una nueva estafa digital en Chilecito ha dejado a una víctima con una pérdida superior a $800 mil. Los detalles sobre cómo ocurrió el fraude son alarmantes y revelan la vulnerabilidad ante estos delitos.

Una nueva estafa digital ha afectado a un vecino en Chilecito, quien perdió más de $800 mil a raíz de un engaño en línea. El incidente se produjo cuando la víctima fue contactada por un supuesto representante de una entidad financiera.

La denuncia fue realizada ante las autoridades locales, quienes instan a la población a estar alerta ante este tipo de fraudes. Se recomienda verificar siempre la identidad de los interlocutores y no proporcionar información personal o financiera a desconocidos.

Las autoridades están investigando el caso y advierten sobre el aumento de este tipo de delitos en la región. La colaboración de la comunidad es esencial para prevenir futuros engaños y proteger a los ciudadanos.

