Sábado, 7 de Marzo 2026
Protesta en Loteo San Andrés: vecinos exigen obras y servicios esenciales
Protesta en Loteo San Andrés: vecinos exigen obras y servicios esenciales

Las calles del barrio Loteo San Andrés en la capital riojana permanecen anegadas tras el último temporal, generando un corte de tránsito por parte de los vecinos. La falta de infraestructura sanitaria y promesas incumplidas agravan la situación, afectando la vida cotidiana y la asistencia escolar. Los residentes exigen respuestas efectivas ante el riesgo sanitario que enfrenta la comunidad.

Redacción
La comunidad del barrio Loteo San Andrés se encuentra en una situación crítica tras las inundaciones provocadas por un temporal reciente, lo que llevó a los vecinos a realizar una fuerte protesta. El tránsito fue interrumpido hoy para visibilizar el estado de las calles, que quedaron intransitables debido al agua acumulada.

Los residentes relatan que el anegamiento ha paralizado sus actividades diarias, dificultando incluso el acceso a las escuelas para los niños. Una vecina expresó su indignación al señalar que “tenemos un río en la calle”, lo que refleja la gravedad de la situación que se repite cada vez que hay lluvias intensas.

Además, la falta de infraestructura sanitaria básica agrava el problema, ya que el barrio no cuenta con red de cloacas. Las familias dependen de pozos ciegos que, tras años de uso, ya no son suficientes. La saturación del suelo plantea un riesgo sanitario para toda la comunidad, y los vecinos demandan respuestas efectivas de las autoridades, criticando la ineficacia de las promesas de obras.

Los residentes mantienen el corte de calles como medida de protesta, esperando un compromiso real por parte de los funcionarios para abordar sus necesidades urgentes.

