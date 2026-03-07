Sábado, 7 de Marzo 2026
La Rioja contará con nuevos juzgados de Familia para mejorar la justicia local
La Rioja contará con nuevos juzgados de Familia para mejorar la justicia local

La justicia en La Rioja lanzará el nuevo fuero de Familia, Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores el 31 de marzo de 2026, mejorando la atención en conflictos familiares y protección de derechos.

La justicia en La Rioja iniciará el funcionamiento del nuevo fuero de Familia, Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores a partir del 31 de marzo de 2026. Esta medida, formalizada por el Tribunal Superior de Justicia a través del Acuerdo Administrativo N.º 26/2026, busca mejorar la atención judicial en temas de conflictos familiares y la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables.

Los nuevos juzgados, que llevarán el nombre de Juzgados de Familia, serán los N.º 1, 2 y 4, y estarán ubicados en un edificio acondicionado en calle Hipólito Yrigoyen N.º 69 en la capital. Se implementará un sistema de asignación de causas mediante el Sistema de Mesa de Entrada Única y General (MEUG), que garantiza la protección de la identidad de los menores.

Además, se establecerá un sistema de turnos para la atención de causas urgentes en horarios inhábiles, con un cronograma específico para cada juzgado. La reorganización también incluirá la redistribución de causas del Juzgado de Menores hacia los nuevos juzgados, asegurando la continuidad de los procesos y reubicando a los funcionarios en nuevos roles.

Este avance es parte de la modernización del sistema judicial, que busca ofrecer respuestas más eficientes y centradas en los derechos en situaciones que involucran a familias y grupos vulnerables.

