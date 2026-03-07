Ruta 141 con tránsito limitado: Marayes-Bermejo afectado por corte preventivo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Ruta Nacional 141 permanece cerrada diariamente a partir de las 19 horas hasta las 07 del día siguiente, en el tramo entre Marayes y Bermejo. Este corte es parte de un operativo preventivo implementado por la Dirección de Vialidad Nacional debido a obras en la zona.

Los trabajos, que buscan mejorar la circulación en el sector, incluyen la instalación de un desvío provisorio. Mientras estas tareas no concluyan, el tránsito no podrá restablecerse de manera permanente. Las autoridades han solicitado a los conductores que se mantengan informados a través de los canales oficiales y respeten los horarios establecidos para minimizar inconvenientes.

Es importante que los viajeros planifiquen sus recorridos con anticipación, ya que pueden enfrentar demoras en la zona afectada. La situación actual subraya la necesidad de mantener a la comunidad informada sobre las condiciones de tránsito y las obras en ejecución, garantizando así la seguridad vial de todos los usuarios de esta arteria clave.