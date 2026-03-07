Sábado, 7 de Marzo 2026
Recuperación de calles y rutas en La Rioja tras las intensas lluvias recientes
La Rioja

Recuperación de calles y rutas en La Rioja tras las intensas lluvias recientes

La Administración Provincial de Vialidad trabaja en la recuperación de calles y rutas dañadas por las intensas lluvias en La Rioja. Se estima que la transitabilidad en sectores críticos, como el barrio Nueva Esperanza, podría tardar cinco días en restablecerse.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Las intensas lluvias recientes han llevado a la Administración Provincial de Vialidad a iniciar un operativo en colaboración con varios municipios para restaurar la transitabilidad de calles y rutas afectadas. Las intervenciones se realizan en distintos puntos de la provincia, donde se ha desplegado maquinaria y personal para asistir en la recuperación de caminos.

En La Rioja Capital, las labores se centran en el barrio Nueva Esperanza, así como en otras áreas que requieren acondicionamiento. El director de Vialidad Provincial, Jorge Escudero, indicó que las delegaciones del organismo están distribuidas para atender las necesidades de los municipios, y destacó que se está trabajando en la recuperación de la transitabilidad en esta zona a solicitud del gobernador.

Además de los trabajos en la capital, se han realizado tareas en la ex Ruta 38 cerca de Talamuyuna, y en las rutas provinciales 12 y 14, así como en calles de Chilecito. Escudero advirtió que la recuperación total en algunos sectores podría tardar varios días debido a la magnitud de las precipitaciones, estimando que la transitabilidad completa podría demorar hasta cinco días en restablecerse.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2118 articles →

