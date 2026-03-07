Recuperación de calles y rutas en La Rioja tras las intensas lluvias recientes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las intensas lluvias recientes han llevado a la Administración Provincial de Vialidad a iniciar un operativo en colaboración con varios municipios para restaurar la transitabilidad de calles y rutas afectadas. Las intervenciones se realizan en distintos puntos de la provincia, donde se ha desplegado maquinaria y personal para asistir en la recuperación de caminos.

En La Rioja Capital, las labores se centran en el barrio Nueva Esperanza, así como en otras áreas que requieren acondicionamiento. El director de Vialidad Provincial, Jorge Escudero, indicó que las delegaciones del organismo están distribuidas para atender las necesidades de los municipios, y destacó que se está trabajando en la recuperación de la transitabilidad en esta zona a solicitud del gobernador.

Además de los trabajos en la capital, se han realizado tareas en la ex Ruta 38 cerca de Talamuyuna, y en las rutas provinciales 12 y 14, así como en calles de Chilecito. Escudero advirtió que la recuperación total en algunos sectores podría tardar varios días debido a la magnitud de las precipitaciones, estimando que la transitabilidad completa podría demorar hasta cinco días en restablecerse.