Aimogasta se llena de música: Catamarqueños disfrutan de una velada cultural

El pasado sábado 10 de enero, el Polideportivo Municipal de Aimogasta fue escenario de una jornada de exhibición y sparring, a la que asistieron cinco departamentos de Catamarca. La actividad fue organizada por Team Siboldi Box y reunió a diversas delegaciones de la provincia vecina.

Los representantes de Catamarca incluyeron a los clubes de Belén, dirigido por Mario Gómez; de Santa María, con Junior Cruz; de Tinogasta, bajo la guía de Aldo Agüero; de Andalgalá, a cargo de Matías González y Carlos Moya; de Saujil (Pomán), con Gustavo Maciel; y de Pomán, liderados por Cristian Páez. La jornada fue una oportunidad para el intercambio deportivo y el fortalecimiento de lazos entre las localidades participantes.