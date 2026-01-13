Martes, 13 de Enero 2026
Aimogasta se llena de música: Catamarqueños disfrutan de una velada cultural
Cinco departamentos de Catamarca participaron en una jornada de boxeo en Aimogasta, destacando a jóvenes talentos y promoviendo el deporte regional. La actividad reunió a varias delegaciones y se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal.

El pasado sábado 10 de enero, el Polideportivo Municipal de Aimogasta fue escenario de una jornada de exhibición y sparring, a la que asistieron cinco departamentos de Catamarca. La actividad fue organizada por Team Siboldi Box y reunió a diversas delegaciones de la provincia vecina.

Los representantes de Catamarca incluyeron a los clubes de Belén, dirigido por Mario Gómez; de Santa María, con Junior Cruz; de Tinogasta, bajo la guía de Aldo Agüero; de Andalgalá, a cargo de Matías González y Carlos Moya; de Saujil (Pomán), con Gustavo Maciel; y de Pomán, liderados por Cristian Páez. La jornada fue una oportunidad para el intercambio deportivo y el fortalecimiento de lazos entre las localidades participantes.

aimogasta la rioja deportes boxeo team siboldi catamarca
