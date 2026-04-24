Aimogasta se prepara para un corte de energía que complicará el fin de semana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El próximo domingo 26 de abril, la comunidad de Aimogasta, en el departamento Arauco, experimentará cortes de energía debido a tareas de mantenimiento programado en la red de alta tensión. La empresa distribuidora Edelar SAU anunció que el servicio eléctrico se interrumpirá en tres franjas horarias: de 06.00 a 06.30 horas, de 08.30 a 10.30 horas y de 15.00 a 15.30 horas.

Estas labores, solicitadas por la transportista TRANSNOA S.A., son necesarias para garantizar la seguridad y correcto funcionamiento del sistema eléctrico que abastece al sur provincial. El equipo técnico de ambas compañías colaborará para completar las tareas en los plazos establecidos.

La comunidad ha sido notificada y se les recomienda prepararse para la interrupción del servicio. Para consultas o reclamos, Edelar pone a disposición el número telefónico 0800-777-333527. Este mantenimiento es crucial para asegurar un suministro eléctrico confiable, especialmente ante el aumento de la demanda por el crecimiento poblacional y el desarrollo económico en la región.