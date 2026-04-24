Viernes, 24 de Abril 2026
Aimogasta se prepara para un corte de energía que complicará el fin de semana
La Rioja

Aimogasta se prepara para un corte de energía que complicará el fin de semana

Un corte de energía programado en Aimogasta afectará el suministro eléctrico el próximo domingo con interrupciones de hasta dos horas. Edelar y TRANSNOA coordinan estas tareas para mejorar la estabilidad del sistema. Se recomienda a los usuarios estar preparados.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 46 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El próximo domingo 26 de abril, la comunidad de Aimogasta, en el departamento Arauco, experimentará cortes de energía debido a tareas de mantenimiento programado en la red de alta tensión. La empresa distribuidora Edelar SAU anunció que el servicio eléctrico se interrumpirá en tres franjas horarias: de 06.00 a 06.30 horas, de 08.30 a 10.30 horas y de 15.00 a 15.30 horas.

Estas labores, solicitadas por la transportista TRANSNOA S.A., son necesarias para garantizar la seguridad y correcto funcionamiento del sistema eléctrico que abastece al sur provincial. El equipo técnico de ambas compañías colaborará para completar las tareas en los plazos establecidos.

La comunidad ha sido notificada y se les recomienda prepararse para la interrupción del servicio. Para consultas o reclamos, Edelar pone a disposición el número telefónico 0800-777-333527. Este mantenimiento es crucial para asegurar un suministro eléctrico confiable, especialmente ante el aumento de la demanda por el crecimiento poblacional y el desarrollo económico en la región.

Etiquetas: aimogasta corte de energía edelar mantenimiento la rioja servicios públicos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3335 articles →

Artículos relacionados

Proyectos de mantenimiento en rutas de La Rioja mejorarán la circulación este mes

Prohibición de venta de carne de burro: implicaciones para productores locales en La Rioja

Chilecito se prepara para el Big Rally: medidas de seguridad vial en marcha
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar