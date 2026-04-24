Proyectos de mantenimiento en rutas de La Rioja mejorarán la circulación este mes

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La Dirección de Vialidad Provincial ha intensificado sus labores de mantenimiento vial en La Rioja, enfocándose en la reparación de calzadas, banquinas y caminos. Estas acciones abarcan tanto rutas provinciales como nacionales, reflejando un esfuerzo integral para mejorar la infraestructura de transporte.

Entre las intervenciones más destacadas se incluyen el levantamiento de calzada, bacheo y limpieza de cunetas. En la Capital, se realizaron mejoras en la Ruta Provincial Nº 3, específicamente en el tramo El Ombú–El Cantadero, con la participación de cuatro operarios y maquinaria pesada. También se llevaron a cabo trabajos en el ingreso de la Ruta Nacional Nº 38 hacia Las Cañas.

Además, en la Ruta Provincial Nº 6, que conecta Pozo de la Yegua con San Miguel, se realizaron reparaciones y limpieza de banquinas. En la RP Nº 8, entre Aminga y Anillaco, se ejecutó una reparación integral de caminos. Estas actividades se extendieron a varios departamentos, incluyendo Juan Facundo Quiroga y San Martín, donde se trabajó en la Ruta Nº 30, y en la Ruta Nº 27 se llevaron a cabo tareas de conservación de banquinas.

También se han realizado mejoras en el ámbito urbano, con arreglos en calles principales de barrios como Los Obreros 1 y 2 y en Santa Catalina. La limpieza y acondicionamiento de accesos, como el tramo hacia Villa Regina, son parte de esta labor que busca optimizar la movilidad en la región.