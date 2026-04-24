Prohibición de venta de carne de burro: implicaciones para productores locales en La Rioja

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La venta de carne de equinos está prohibida en Argentina, según afirmó el secretario de Ganadería, Juan Carbel, en una reciente entrevista. Este tipo de carne, que incluye burros, mulas y caballos, no puede ser faenada ni comercializada en el mercado interno, y su destino se limita a la exportación, principalmente hacia el mercado común europeo.

Carbel indicó que algunos mataderos tienen autorización para faenar equinos, pero solo para el comercio internacional. Además, advirtió sobre la detección de puntos de venta irregulares que ofrecen esta carne. En tales casos, el control y la responsabilidad recaen en las autoridades comunales, quienes deben actuar a través de la Bromatología para decomisar productos ilegales.

El funcionario también hizo un llamado a la comunidad para que se involucre en la prevención de riesgos sanitarios y denuncie cualquier irregularidad. Destacó que la legislación nacional prohíbe el consumo de carne de equinos y recordó que otras especies, como el quirquincho, también están protegidas por normativas similares.

En contraste, el sector cunícola cuenta con un marco legal que permite la comercialización de carne de conejo, gracias a un matadero habilitado en Sanagasta.