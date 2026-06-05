Sismo de 3.7 grados provoca alerta en vecinos de La Rioja y San Juan

Un sismo de magnitud 3.7 se registró en San Juan y se sintió en Chepes y Chamical, provocando inquietud en la población. Las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las medidas de seguridad.

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Un sismo con una magnitud de 3.7 se registró el jueves a las 20.47 horas, con epicentro a 40 km al sur de Valle Fértil, San Juan. El fenómeno telúrico fue percibido en varias localidades de La Rioja, especialmente en Chepes y Chamical.

A pesar de que la profundidad del sismo fue de 314 km y no se consideró peligroso, la población mostró inquietud debido a la experiencia de otros sismos más intensos en la región. Las autoridades locales han hecho un llamado a la calma y a seguir las recomendaciones de seguridad ante posibles réplicas.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) continúa monitoreando la actividad sísmica para proporcionar información actualizada. Este evento resalta la importancia de estar preparados ante emergencias y de contar con protocolos de actuación y sistemas de alerta para la comunidad.