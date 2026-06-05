Viernes, 5 de Junio 2026
La Rioja

Inician la implementación del Programa Provincial de Educación Vial en La Rioja

La Legislatura aprobó el Programa Provincial de Educación Vial, que introduce contenidos obligatorios en todas las escuelas para reducir la siniestralidad. Se busca generar conciencia desde temprana edad y fortalecer la seguridad en las calles.

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Redacción Equipo Editorial
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La Legislatura de La Rioja ha aprobado la creación del Programa Provincial de Educación Vial, destinado a abordar la problemática de los siniestros viales en la región. Este proyecto, propuesto por los diputados Luis Rojo y Antonio Veragua, busca promover conductas responsables en la vía pública a través de la educación.

El programa, que estará a cargo del Ministerio de Educación y del área de Seguridad Vial y Derechos Humanos, establece que se deberán incorporar contenidos de educación vial en todos los niveles educativos. Además, se realizarán jornadas especiales en fechas significativas, como el Día Nacional de la Seguridad Vial.

Con esta iniciativa, se pretende fortalecer la prevención y reducir los índices de siniestralidad en las calles y rutas de la provincia, contribuyendo a un entorno más seguro para todos. La legislación responde a una preocupación constante, ya que los siniestros viales son una de las principales causas de mortalidad y lesiones.

El compromiso del gobierno provincial se refleja en la necesidad urgente de involucrar a toda la sociedad en la tarea de educar y prevenir. La implementación de este programa puede marcar un cambio significativo en las conductas de quienes transitan por La Rioja.

Etiquetas: la rioja educación vial siniestros viales seguridad vial gobierno provincial legislación
TL;DR

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