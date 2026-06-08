Motociclista herido tras ser arrollado por un conductor ebrio en La Rioja capital

Un accidente de tránsito en la Capital dejó daños materiales y un conductor de camioneta detenido por alcoholemia positiva. La seguridad vial sigue siendo un tema crítico en la ciudad.

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Un accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este sábado en la zona sur de la ciudad Capital, involucrando una motocicleta y una camioneta. El siniestro tuvo lugar en la intersección de avenida Ortiz de Ocampo y Félix de la Colina, donde ambos vehículos circulaban en la misma dirección.

Tras la colisión, el conductor de la camioneta se dio a la fuga, pero fue interceptado por la policía en calle David Gatica. Los ocupantes de la motocicleta, que cayeron al asfalto, recibieron asistencia por parte del servicio de emergencias, aunque no fue necesario su traslado, ya que solo se registraron daños materiales.

En el lugar, personal de Seguridad Vial realizó un test de alcoholemia al conductor de la camioneta, quien resultó positivo. El hombre mostró una actitud agresiva hacia los efectivos, lo que llevó a su detención por infracción contravencional. Se están llevando a cabo las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del incidente, resaltando la necesidad de una mayor atención a la seguridad vial.