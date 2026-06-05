La Rioja rinde homenaje a Indio Solari: un legado cultural imborrable

La muerte del Indio Solari a los 77 años conmociona al país, con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, destacando su legado artístico y humano. La música de Solari dejó una huella imborrable en generaciones, siendo un símbolo de independencia en el rock nacional. Su figura trasciende la música, generando homenajes y recordatorios en todos los sectores.

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La muerte del Indio Solari ha generado un profundo impacto en toda Argentina, provocando reacciones emotivas desde diversos sectores. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su dolor y reconocimiento a la trayectoria del músico, quien falleció a los 77 años. A través de sus redes sociales, el mandatario resaltó el compromiso social y artístico de Solari, afirmando que su música dejó una huella imborrable en la cultura nacional.

Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, enfrentaba problemas de salud relacionados con el Parkinson, enfermedad que hizo pública en 2016. Su legado musical, que incluye álbumes icónicos como Oktubre y Lobo suelto, cordero atado, lo posiciona como uno de los artistas más influyentes del rock argentino. Tras la separación de su banda en 2001, continuó su carrera con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo una notable conexión con su público.

Las reacciones a su fallecimiento han sido numerosas, con figuras del ámbito musical, político y cultural recordando su contribución. Un momento significativo fue la visita del diputado nacional Máximo Kirchner a la casa de Solari, donde brindó su apoyo a familiares y amigos en los momentos posteriores a la noticia.