Sábado, 6 de Junio 2026
La Rioja

Lluvias causan complicaciones en rutas de Chamical y General Belgrano: Vialidad Provincial interviene

Intensas lluvias afectan tramos de rutas en Chamical, General Belgrano y General Ocampo. Se recomienda precaución al transitar por sectores comprometidos. La seguridad vial es prioritaria.

Redacción
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Las intensas precipitaciones en los departamentos Chamical, General Belgrano y General Ocampo han afectado tramos de rutas provinciales y accesos rurales, generando una situación de alerta que requiere atención inmediata de los conductores. La Administración Provincial de Vialidad advierte sobre la necesidad de circular con precaución y respetar las señalizaciones preventivas.

El personal vial está trabajando en diferentes puntos para monitorear y restablecer las condiciones de transitabilidad en las áreas más críticas, donde las lluvias han provocado deslizamientos y encharcamientos. Es fundamental que la comunidad colabore para garantizar su seguridad y la de los demás.

Este tipo de fenómenos climáticos son cada vez más comunes, lo que resalta la importancia de contar con sistemas de alerta y respuesta eficaces. La Administración Provincial de Vialidad seguirá evaluando la situación y ofrecerá actualizaciones sobre el estado de las rutas y las medidas a implementar en las próximas horas.

Etiquetas: chamical general belgrano general ocampo rutas provinciales tránsito administración provincial de vialidad
TL;DR

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