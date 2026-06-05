Viernes, 5 de Junio 2026
La Rioja

La Rioja establece un nuevo Programa de Educación Vial y celebra el Día provincial del VIH

La Legislatura de La Rioja aprobó un programa de educación vial para todos los niveles educativos y repudió la eliminación de subsidios para viajes de personas con discapacidad. Además, se expresó preocupación por los despidos en Vialidad Nacional.

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La Cámara de Diputadas y Diputados de La Rioja aprobó la creación del Programa Provincial de Educación Vial, que abarcará todos los niveles del sistema educativo. Esta decisión se tomó en la quinta sesión del 141° Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora Teresita Madera.

Durante la misma sesión, se instituyó el 3° domingo de mayo como el “Día provincial de la Memoria del VIH”. Además, los legisladores manifestaron su repudio a la Resolución Nacional que elimina subsidios para viajes de larga distancia para personas con discapacidad y a la ola de despidos inminentes en Vialidad Nacional.

El presidente del Bloque Justicialista, Cristian Pérez, enfatizó que esta eliminación afecta a uno de los sectores más vulnerables, limitando su acceso a servicios esenciales. También se expresó solidaridad con los trabajadores de Vialidad Nacional, quienes enfrentan un panorama difícil debido a los ajustes del gobierno nacional.

El proyecto de educación vial fue impulsado por los diputados Luis Rojo y Antonio Veragua, quien destacó que los siniestros viales son un problema significativo que requiere atención.

Etiquetas: la rioja educación vial gobierno provincial despidos masivos política vialidad nacional
TL;DR

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