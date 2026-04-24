Sergio Maldonado comparte su historia familiar en la presentación de su libro en La Rioja

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En el Espacio de la Memoria de La Rioja, Sergio Maldonado presentó su libro “Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano”, en un encuentro con la comunidad que subrayó la importancia de la memoria en la búsqueda de justicia. Maldonado compartió su experiencia personal tras la desaparición de su hermano y el impacto que tuvo en su familia, así como la lucha por encontrar la verdad en este caso.

Durante la presentación, se abordaron temas como la violencia estatal y la desaparición forzada en democracia, haciendo hincapié en el papel de las fuerzas de seguridad en el caso de la comunidad mapuche Lof Cushamen. Además, se discutieron las dificultades judiciales y la importancia de la solidaridad social en la búsqueda de justicia.

El Concejo Deliberante de la ciudad le otorgó a Maldonado el título de “Visitante Destacado Ciudad de los Azahares” en reconocimiento a su labor en derechos humanos. El secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, destacó la transformación de Maldonado y criticó la violencia institucional, llamando a mantener la memoria y la verdad como pilares de la democracia.

El evento concluyó con la actuación de los músicos locales Carlos Ferreyra y Martín Molina Torres, quienes aportaron a la reflexión sobre la memoria y los derechos humanos a través de su música.