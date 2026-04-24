Viernes, 24 de Abril 2026
Sergio Maldonado comparte su historia familiar en la presentación de su libro en La Rioja
La Rioja

Sergio Maldonado comparte su historia familiar en la presentación de su libro en La Rioja

Sergio Maldonado presentó su libro en el Espacio de la Memoria de La Rioja, destacando la importancia de la verdad y la justicia en el contexto de la desaparición de su hermano. Recibió el reconocimiento como “Visitante Destacado” por su labor en derechos humanos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En el Espacio de la Memoria de La Rioja, Sergio Maldonado presentó su libro “Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano”, en un encuentro con la comunidad que subrayó la importancia de la memoria en la búsqueda de justicia. Maldonado compartió su experiencia personal tras la desaparición de su hermano y el impacto que tuvo en su familia, así como la lucha por encontrar la verdad en este caso.

Durante la presentación, se abordaron temas como la violencia estatal y la desaparición forzada en democracia, haciendo hincapié en el papel de las fuerzas de seguridad en el caso de la comunidad mapuche Lof Cushamen. Además, se discutieron las dificultades judiciales y la importancia de la solidaridad social en la búsqueda de justicia.

El Concejo Deliberante de la ciudad le otorgó a Maldonado el título de “Visitante Destacado Ciudad de los Azahares” en reconocimiento a su labor en derechos humanos. El secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, destacó la transformación de Maldonado y criticó la violencia institucional, llamando a mantener la memoria y la verdad como pilares de la democracia.

El evento concluyó con la actuación de los músicos locales Carlos Ferreyra y Martín Molina Torres, quienes aportaron a la reflexión sobre la memoria y los derechos humanos a través de su música.

Etiquetas: la rioja derechos humanos presentación de libro memoria histórica delfor brizuela eventos culturales
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3321 articles →

Artículos relacionados

Clubes y escuelas de La Rioja se benefician con la nueva Rifa Federal del Deporte

El Polivalente de Arte festeja 43 años con una notable exposición colectiva

Desempleo en el Servicio Meteorológico provoca "apagón" en La Rioja este viernes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar