Viernes, 24 de Abril 2026
Chilecito se prepara para el Big Rally: medidas de seguridad vial en marcha
La Rioja

Chilecito se prepara para el Big Rally: medidas de seguridad vial en marcha

Chilecito implementa un operativo especial durante el "Big Rally" para garantizar la seguridad vial en la Ruta Nacional 40. Se recomienda precaución a conductores y se espera un impacto positivo en el turismo local.

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Un operativo especial ha sido implementado en Chilecito debido al evento automovilístico “Big Rally (by Autiq Cars)”. Las autoridades están centrando sus controles en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta de la Producción, un punto clave para el ingreso a la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de participantes, vecinos y turistas.

El personal de la U.R. II de Chilecito es responsable de las labores de control, que son esenciales para prevenir siniestros viales, especialmente ante el aumento de vehículos de alta gama. Se aconseja a los conductores que circulen con precaución y sigan las indicaciones del personal policial en las rutas locales.

La colaboración entre las autoridades y los organizadores del rally es fundamental para el éxito del operativo, que busca crear un ambiente seguro y confiable para todos. La llegada de turistas y aficionados al automovilismo también representa una oportunidad importante para la economía local, promoviendo el turismo y otros servicios relacionados.

Las autoridades han enfatizado la importancia de respetar las normativas de tránsito y han hecho un llamado a la responsabilidad compartida para asegurar la seguridad en las rutas durante el evento.

Etiquetas: chilecito rally seguridad vial tránsito turismo obras públicas
TL;DR

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