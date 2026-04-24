Sábado, 25 de Abril 2026
Urgente llamado a la acción para prevenir la violencia juvenil en La Rioja
La Rioja

Urgente llamado a la acción para prevenir la violencia juvenil en La Rioja

El secretario de Juventudes de La Rioja, José Delgado, destaca la urgencia de políticas públicas para abordar la violencia juvenil, resaltando la falta de espacios de escucha para los jóvenes. La crisis económica agrava su vulnerabilidad, exponiéndolos a situaciones peligrosas. La implementación de un protocolo integral busca generar herramientas efectivas ante esta problemática.

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El secretario de Juventudes de La Rioja, José Delgado, expresó su inquietud por el aumento de la violencia entre los jóvenes y subrayó la necesidad de implementar políticas públicas que promuevan la prevención y la contención. Durante una reunión con directores de Juventud de la provincia, se abordó la creación de un protocolo integral para enfrentar estas problemáticas.

Delgado enfatizó la colaboración entre diversas áreas del gobierno provincial, como Educación y Salud, para desarrollar herramientas que respondan a la situación actual que afecta a las juventudes. También resaltó la importancia de escuchar a los estudiantes, quienes han manifestado la carencia de espacios de diálogo.

Además, el secretario cuestionó la falta de políticas nacionales específicas para este sector, mencionando que la eliminación de organismos y el recorte de fondos han resultado en un retroceso en el abordaje de temas cruciales como la salud mental. Advirtió que la crisis económica también impacta las dinámicas familiares, dejando a los adolescentes más expuestos a riesgos.

Delgado hizo hincapié en la prevención y la concientización, recordando que algunas conductas que los jóvenes consideran inofensivas pueden tener consecuencias legales graves. Destacó el compromiso de los estudiantes en la búsqueda de soluciones, mencionando campañas de concientización impulsadas desde los centros estudiantiles dentro de las escuelas.

Etiquetas: la rioja juventud políticas públicas violencia juvenil salud mental educación
TL;DR

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