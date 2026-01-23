Viernes, 23 de Enero 2026
Alertan sobre inminentes lluvias intensas que afectarán a La Rioja esta semana
La Rioja

Se pronostican lluvias intensas para la próxima semana en La Rioja, con acumulados que podrían superar los 70 mm. Es vital prepararse para posibles inundaciones y cortes de ruta.

Se prevén lluvias intensas para la próxima semana en La Rioja, según el último informe meteorológico. Las autoridades advierten a los ciudadanos sobre la posibilidad de fenómenos climáticos severos que podrían afectar diversas áreas de la provincia.

Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones del clima y tomar precauciones necesarias para evitar inconvenientes. Las lluvias podrían generar inundaciones y complicaciones en el tránsito, por lo que se insta a conducir con precaución.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas que abarcan varias localidades, instando a los vecinos a prepararse para las condiciones climáticas adversas. Se espera que la situación se mantenga bajo monitoreo constante.

Etiquetas: la rioja lluvias intensas clima alertas meteorológicas
