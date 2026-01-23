Viernes, 23 de Enero 2026
Chilecito se prepara para representar a La Rioja en el Festival de Cosquín
Chilecito se prepara para representar a La Rioja en el Festival de Cosquín

Una delegación de 60 chayeros y bailarines de Chilecito participará en el Festival Nacional de Folklore en Cosquín los días 24 y 25 de enero, mostrando la riqueza cultural de la región. Este evento no solo resalta las tradiciones locales, sino que también impulsa el turismo y la economía, reflejando el compromiso del Municipio con la identidad cultural.

Hace 6 h
Una delegación de Chilecito conformada por 60 chayeros y bailarines se prepara para participar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se llevará a cabo en la Plaza San Martín los días 24 y 25 de enero. Este evento incluirá la Apertura del Desfile Inaugural y la escenificación del Topamiento, donde se presentarán las tradiciones y danzas de la región.

La participación en Cosquín no solo será un orgullo para los que viajan, sino que también refleja el compromiso del Municipio con la cultura, considerada un pilar fundamental para fortalecer la identidad local. La intendente de Chilecito expresó que es un honor para la comunidad que sus artistas representen la riqueza cultural en un escenario tan prestigioso.

Los integrantes del grupo han estado realizando ensayos para ofrecer un espectáculo que muestre la diversidad y el talento de sus artistas. Además, este festival atrae a miles de visitantes, lo que beneficia a los artesanos y emprendedores locales, impulsando el turismo y la economía de la región, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social.

La delegación llevará consigo un mensaje de unidad y pertenencia, reflejando la historia y raíces de su pueblo, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia cultural.

Etiquetas: chilecito festival nacional de folklore cultura danzas turismo identidad local
