Indagatoria a licenciados en obstetricia: el caso Simón genera controversia judicial
Indagatoria a licenciados en obstetricia: el caso Simón genera controversia judicial

La jueza Córdoba ha confirmado que los licenciados en obstetricia Gómez y Paz declararán esta semana por el fallecimiento del menor Simón, lo que ha generado una movilización familiar para este viernes.

La investigación sobre el fallecimiento del menor Simón, ocurrido el 8 de marzo en un hospital estatal, avanza con la confirmación de declaraciones por parte de los licenciados en obstetricia Vanina Gómez y Héctor Paz. La jueza Córdoba, a cargo del caso, ha programado que Gómez declare este martes a las 10:00 y que Paz lo haga el miércoles a la misma hora.

La causa ha generado una fuerte conmoción en la comunidad, con la familia del pequeño liderando un reclamo de justicia desde el inicio del proceso. Los familiares insisten en que se esclarezcan las responsabilidades de los profesionales involucrados en la atención del parto.

En el marco de este pedido, han convocado a una movilización para este viernes, con el fin de hacer visible el caso y exigir una pronta resolución judicial respecto a la trágica pérdida del recién nacido.

