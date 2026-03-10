Indagatoria a licenciados en obstetricia: el caso Simón genera controversia judicial

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La investigación sobre el fallecimiento del menor Simón, ocurrido el 8 de marzo en un hospital estatal, avanza con la confirmación de declaraciones por parte de los licenciados en obstetricia Vanina Gómez y Héctor Paz. La jueza Córdoba, a cargo del caso, ha programado que Gómez declare este martes a las 10:00 y que Paz lo haga el miércoles a la misma hora.

La causa ha generado una fuerte conmoción en la comunidad, con la familia del pequeño liderando un reclamo de justicia desde el inicio del proceso. Los familiares insisten en que se esclarezcan las responsabilidades de los profesionales involucrados en la atención del parto.

En el marco de este pedido, han convocado a una movilización para este viernes, con el fin de hacer visible el caso y exigir una pronta resolución judicial respecto a la trágica pérdida del recién nacido.