Martes, 10 de Marzo 2026
Sismo de 4.4 grados genera alarma en Chepes y sus alrededores esta madrugada
La Rioja

Sismo de 4.4 grados genera alarma en Chepes y sus alrededores esta madrugada

Un sismo de magnitud 4.4 se registró en Chepes a las 05:51 del martes. A pesar de su profundidad de 137 km, no se reportaron daños ni heridos. La comunidad es alentada a participar en simulacros de emergencia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Un sismo de magnitud 4.4 en la escala de Richter se registró en la zona sur de La Rioja en la madrugada de este martes, a las 05:51:11 (hora local). El epicentro se localizó a 37 kilómetros al sudoeste de Chepes y a una profundidad de 137 kilómetros, según información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento telúrico fue percibido en el departamento Rosario Vera Peñaloza, aunque el impacto en superficie fue menor debido a la profundidad del evento. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni heridos en las áreas cercanas al epicentro, lo que trae tranquilidad a la comunidad. Las coordenadas del sismo fueron -31.525 de latitud y -66.911 de longitud.

Las autoridades locales y de Defensa Civil están realizando un monitoreo constante de la actividad sísmica, dado que estos eventos son comunes en la región de Cuyo y el NOA argentino. Se hace un llamado a la población para que mantenga la calma y se mantenga informada a través de canales oficiales.

Este episodio destaca la necesidad de estar preparados ante desastres naturales. Las autoridades instan a la ciudadanía a participar en simulacros y capacitaciones para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones similares en el futuro.

Etiquetas: la rioja chepes sismo actividad sísmica prevención defensa civil
TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2189 articles →

