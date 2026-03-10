Sismo de 4.4 grados genera alarma en Chepes y sus alrededores esta madrugada

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un sismo de magnitud 4.4 en la escala de Richter se registró en la zona sur de La Rioja en la madrugada de este martes, a las 05:51:11 (hora local). El epicentro se localizó a 37 kilómetros al sudoeste de Chepes y a una profundidad de 137 kilómetros, según información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento telúrico fue percibido en el departamento Rosario Vera Peñaloza, aunque el impacto en superficie fue menor debido a la profundidad del evento. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni heridos en las áreas cercanas al epicentro, lo que trae tranquilidad a la comunidad. Las coordenadas del sismo fueron -31.525 de latitud y -66.911 de longitud.

Las autoridades locales y de Defensa Civil están realizando un monitoreo constante de la actividad sísmica, dado que estos eventos son comunes en la región de Cuyo y el NOA argentino. Se hace un llamado a la población para que mantenga la calma y se mantenga informada a través de canales oficiales.

Este episodio destaca la necesidad de estar preparados ante desastres naturales. Las autoridades instan a la ciudadanía a participar en simulacros y capacitaciones para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones similares en el futuro.