Precaución: la app Maxim no cuenta con autorización en La Rioja Capital

La subsecretaria Agostina Stivala advirtió que la aplicación de transporte Maxim opera sin las autorizaciones municipales en la ciudad de La Rioja, poniendo en riesgo a los usuarios.

La Subsecretaría de Servicios Públicos y Movilidad, a cargo de Agostina Stivala, ha declarado que la aplicación de transporte Maxim no posee las autorizaciones municipales requeridas para operar en la ciudad de La Rioja. Esta afirmación busca garantizar que los servicios de transporte cumplan con las normativas vigentes. Desde el Municipio de la Capital se ha indicado que la plataforma ha comenzado a operar sin los registros exigidos por la normativa local.

Las autoridades han instado a los vecinos a utilizar únicamente alternativas oficiales, advertiendo que el uso de servicios no autorizados podría acarrear inconvenientes y sanciones. Stivala subrayó la importancia de optar por servicios de transporte regulados, asegurando así la seguridad de los pasajeros. La situación de la aplicación Maxim resalta la necesidad de contar con servicios que garanticen el bienestar de todos los ciudadanos.

El municipio reafirma su compromiso con el control sobre el transporte de pasajeros, indicando que cualquier servicio que no sea fiscalizado por la Subsecretaría de Movilidad opera fuera de la ley, generando riesgos tanto para los usuarios como para la infraestructura de transporte local. Las autoridades continuarán supervisando el funcionamiento de estos servicios para asegurar el cumplimiento de las normativas necesarias.

