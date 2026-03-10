Martes, 10 de Marzo 2026
La app Maxim no cuenta con habilitación en La Rioja Capital, advierte la Municipalidad
La Rioja

La app Maxim no cuenta con habilitación en La Rioja Capital, advierte la Municipalidad

La Capital de La Rioja advierte que la plataforma de transporte Maxim opera sin autorización legal. Las autoridades instan a usar servicios regulados para evitar sanciones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Municipio de la Capital ha declarado que la plataforma de transporte Maxim no cuenta con la autorización legal para operar en la ciudad de La Rioja. Esta decisión busca informar a los ciudadanos sobre la irregularidad de la aplicación, que ha comenzado a prestar servicios sin los registros requeridos por la normativa local.

Agostina Stivala, subsecretaria de Servicios Públicos y Movilidad, enfatizó que «el uso de esta plataforma no está autorizado» en la jurisdicción capitalina. La administración municipal tiene como objetivo garantizar que los prestadores de servicios de transporte cumplan con las medidas de seguridad y los seguros obligatorios establecidos.

En respuesta a este problema, las autoridades han instado a los vecinos y usuarios a elegir alternativas oficiales. Stivala subrayó la necesidad de «utilizar únicamente los servicios de transporte que se encuentran regulados y habilitados por el municipio», para evitar inconvenientes o sanciones futuras. Con esta medida, el municipio refuerza los controles sobre el transporte de pasajeros, asegurando que cualquier servicio no regulado opera fuera de la ley vigente.

Etiquetas: la rioja maxim transporte servicios públicos municipio regulación
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2193 articles →

Artículos relacionados

Indagatoria a licenciados en obstetricia: el caso Simón genera controversia judicial

Sismo de 4.4 grados genera alarma en Chepes y sus alrededores esta madrugada

Precaución: la app Maxim no cuenta con autorización en La Rioja Capital
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar