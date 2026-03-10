La app Maxim no cuenta con habilitación en La Rioja Capital, advierte la Municipalidad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Municipio de la Capital ha declarado que la plataforma de transporte Maxim no cuenta con la autorización legal para operar en la ciudad de La Rioja. Esta decisión busca informar a los ciudadanos sobre la irregularidad de la aplicación, que ha comenzado a prestar servicios sin los registros requeridos por la normativa local.

Agostina Stivala, subsecretaria de Servicios Públicos y Movilidad, enfatizó que «el uso de esta plataforma no está autorizado» en la jurisdicción capitalina. La administración municipal tiene como objetivo garantizar que los prestadores de servicios de transporte cumplan con las medidas de seguridad y los seguros obligatorios establecidos.

En respuesta a este problema, las autoridades han instado a los vecinos y usuarios a elegir alternativas oficiales. Stivala subrayó la necesidad de «utilizar únicamente los servicios de transporte que se encuentran regulados y habilitados por el municipio», para evitar inconvenientes o sanciones futuras. Con esta medida, el municipio refuerza los controles sobre el transporte de pasajeros, asegurando que cualquier servicio no regulado opera fuera de la ley vigente.