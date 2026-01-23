La escuela Ramírez de Velasco estrena nuevo tinglado en Chilecito para sus estudiantes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La escuela Ramírez de Velasco en Chilecito ha completado la construcción de un nuevo tinglado, que beneficiará a los alumnos y a la comunidad educativa. Este espacio permitirá la realización de actividades al aire libre y eventos escolares, mejorando la infraestructura de la institución.

La obra se enmarca dentro de las iniciativas del gobierno local para dotar a las escuelas de mejores instalaciones. La finalización del tinglado representa un avance significativo en el compromiso con la educación y el bienestar de los estudiantes.

Las autoridades educativas han expresado su satisfacción por la culminación del proyecto, que se espera que fomente la participación de los padres y la comunidad en las actividades escolares.