Viernes, 23 de Enero 2026
La escuela Ramírez de Velasco estrena nuevo tinglado en Chilecito para sus estudiantes
La Rioja

La escuela Ramírez de Velasco estrena nuevo tinglado en Chilecito para sus estudiantes

Finalizó la construcción del tinglado en la escuela Ramírez de Velasco en Chilecito, mejorando así las instalaciones para el desarrollo de actividades escolares.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 1 min de lectura
La escuela Ramírez de Velasco en Chilecito ha completado la construcción de un nuevo tinglado, que beneficiará a los alumnos y a la comunidad educativa. Este espacio permitirá la realización de actividades al aire libre y eventos escolares, mejorando la infraestructura de la institución.

La obra se enmarca dentro de las iniciativas del gobierno local para dotar a las escuelas de mejores instalaciones. La finalización del tinglado representa un avance significativo en el compromiso con la educación y el bienestar de los estudiantes.

Las autoridades educativas han expresado su satisfacción por la culminación del proyecto, que se espera que fomente la participación de los padres y la comunidad en las actividades escolares.

TL;DR

