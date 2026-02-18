Miércoles, 18 de Febrero 2026
Anuncio de Ayuda Escolar: 200 mil pesos por estudiante en La Rioja para este año
Anuncio de Ayuda Escolar: 200 mil pesos por estudiante en La Rioja para este año

La Ayuda Escolar 2026 en La Rioja alcanzará los 200 mil pesos por estudiante, un aumento del 70% respecto al año anterior. Este beneficio impactará a 15.000 trabajadores públicos con hijos en educación inicial y secundaria. Los pagos comenzarán el 20 de febrero, buscando aliviar el inicio del ciclo lectivo.

El gobernador Ricardo Quintela anunció el pago de la Ayuda Escolar 2026, que será de 200 mil pesos por estudiante. Este monto representa un aumento de casi 70 por ciento respecto al año anterior. La medida beneficiará a alrededor de 15.000 trabajadores de la administración pública provincial cuyos hijos e hijas cursan desde el nivel inicial hasta el 5° año del nivel secundario.

Según el cronograma, los pagos se realizarán en diferentes fechas: el 20 de febrero se depositará para Salud Capital, Policía Capital, Servicio Penitenciario, Ex PIL, Función Judicial y Áreas Centrales. El 23 de febrero, será el turno de las Regiones Centro y Norte, así como de la Municipalidad de Capital. Finalmente, el 24 de febrero, recibirán el beneficio las Regiones de los Valles del Bermejo y la Función Legislativa.

Quintela destacó que el objetivo de esta ayuda es aliviar el impacto económico que representa el inicio del ciclo lectivo para las familias trabajadoras. Esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento de la educación como política pública prioritaria, buscando garantizar el acceso a recursos necesarios para el desarrollo educativo de los niños y adolescentes.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

