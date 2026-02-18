Reconocimiento a Gloria de la Vega y Pancho Cabral: legado cultural riojano en la Legislatura

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La celebración de “Febrero de Chaya” en la Legislatura de la Provincia de La Rioja reunió a la comunidad en un ambiente festivo, lleno de harina, albahaca y coplas. Este evento, dirigido por la vicegobernadora Tere Madera, rindió homenaje a importantes figuras de la cultura popular, como Gloria de la Vega y Pancho Cabral, quienes fueron reconocidos por su contribución a la tradición chayera.

La festividad no solo se enfocó en los homenajeados, sino que también extendió el reconocimiento a artistas y hacedores culturales de diversos barrios. Estas personalidades son clave para mantener viva la esencia de la Chaya, transmitiendo su legado cultural de generación en generación. La jornada incluyó un reconocimiento especial a las chayas barriales, que fomentan la cohesión social y la identidad cultural.

Además, la Galería Puy Larrosa presentó una exposición de obras inspiradas en la festividad, integrando el arte al evento. “Febrero de Chaya” se consolida como un símbolo de identidad y memoria colectiva, esencial en la vida cotidiana de los riojanos, y marca un hito en la historia cultural de la provincia, promoviendo el diálogo intergeneracional y la continuidad de las costumbres.