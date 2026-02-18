Miércoles, 18 de Febrero 2026
Reconocimiento a Gloria de la Vega y Pancho Cabral: legado cultural riojano en la Legislatura
Reconocimiento a Gloria de la Vega y Pancho Cabral: legado cultural riojano en la Legislatura

La Legislatura de La Rioja inauguró “Febrero de Chaya”, un evento que celebra la cultura local y reconoce a figuras como Gloria de la Vega y Pancho Cabral. La festividad refuerza la identidad cultural y la cohesión social a través de homenajes y actividades comunitarias.

La celebración de “Febrero de Chaya” en la Legislatura de la Provincia de La Rioja reunió a la comunidad en un ambiente festivo, lleno de harina, albahaca y coplas. Este evento, dirigido por la vicegobernadora Tere Madera, rindió homenaje a importantes figuras de la cultura popular, como Gloria de la Vega y Pancho Cabral, quienes fueron reconocidos por su contribución a la tradición chayera.

La festividad no solo se enfocó en los homenajeados, sino que también extendió el reconocimiento a artistas y hacedores culturales de diversos barrios. Estas personalidades son clave para mantener viva la esencia de la Chaya, transmitiendo su legado cultural de generación en generación. La jornada incluyó un reconocimiento especial a las chayas barriales, que fomentan la cohesión social y la identidad cultural.

Además, la Galería Puy Larrosa presentó una exposición de obras inspiradas en la festividad, integrando el arte al evento. “Febrero de Chaya” se consolida como un símbolo de identidad y memoria colectiva, esencial en la vida cotidiana de los riojanos, y marca un hito en la historia cultural de la provincia, promoviendo el diálogo intergeneracional y la continuidad de las costumbres.

