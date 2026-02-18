Paro general de transporte en La Rioja afectará a miles de usuarios este jueves

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El servicio de transporte urbano en la capital se verá interrumpido mañana debido a un paro general de 24 horas. La empresa Rioja Bus anunció que no habrá actividad durante toda la jornada del jueves y que el servicio se reanudará el viernes a las 6 de la mañana.

En un comunicado, la empresa informó sobre la adhesión a esta medida de fuerza, que afectará a miles de usuarios que dependen del transporte público a diario. Se recomienda a los vecinos que busquen alternativas de movilidad, ya que las unidades permanecerán sin operar hasta el día siguiente.

Este paro refleja la preocupación de diversos sectores por la situación laboral y económica en la provincia. Organizaciones sociales y sindicales están detrás de esta protesta, que busca visibilizar demandas de mejoras en las condiciones de trabajo y salarios. Se espera que la normalización del servicio ocurra rápidamente tras la finalización del paro.

El impacto de esta medida no solo afectará al transporte, sino que también se anticipa que otras actividades comerciales y servicios se verán alterados, generando incertidumbre en la población. La comunidad espera resoluciones que permitan restablecer la normalidad en los próximos días.