Transporte urbano e interurbano parado en La Rioja: ¿cómo afectará a los trabajadores?
Este jueves, La Rioja se verá sin transporte público por 24 horas debido al paro general convocado por la CGT, afectando tanto servicios urbanos como interurbanos. La medida refleja un fuerte descontento social ante reformas laborales cuestionadas, impactando a usuarios y actividades comerciales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 2 min de lectura
Este jueves, el transporte público de pasajeros en La Rioja se verá completamente interrumpido debido a un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida afectará tanto a los servicios urbanos como interurbanos, comenzando a las 0 horas y extendiéndose durante toda la jornada.

La secretaria de Transporte provincial, Alcira Brizuela, confirmó que la empresa estatal Rioja Bus no operará en la Capital ni en Chilecito, y que las compañías privadas también se sumarán al paro. Este paro, de carácter nacional, surge como respuesta al rechazo a la reforma laboral propuesta a nivel país, afectando de manera significativa la vida cotidiana de quienes dependen del transporte público.

La CGT ha manifestado que esta medida busca visibilizar las demandas de los sectores más vulnerables y expresar la disconformidad con las políticas laborales actuales. Se prevé que a lo largo del día se realicen manifestaciones en diferentes puntos de la provincia, reflejando la creciente tensión social y económica en el país.

El Gobierno provincial enfrentará un contexto complicado, con una fuerte presión social para mejorar las condiciones laborales y defender los derechos de los trabajadores, lo que podría llevar a un escenario de mayor movilización.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1716 articles →

