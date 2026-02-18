Transporte urbano e interurbano parado en La Rioja: ¿cómo afectará a los trabajadores?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este jueves, el transporte público de pasajeros en La Rioja se verá completamente interrumpido debido a un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida afectará tanto a los servicios urbanos como interurbanos, comenzando a las 0 horas y extendiéndose durante toda la jornada.

La secretaria de Transporte provincial, Alcira Brizuela, confirmó que la empresa estatal Rioja Bus no operará en la Capital ni en Chilecito, y que las compañías privadas también se sumarán al paro. Este paro, de carácter nacional, surge como respuesta al rechazo a la reforma laboral propuesta a nivel país, afectando de manera significativa la vida cotidiana de quienes dependen del transporte público.

La CGT ha manifestado que esta medida busca visibilizar las demandas de los sectores más vulnerables y expresar la disconformidad con las políticas laborales actuales. Se prevé que a lo largo del día se realicen manifestaciones en diferentes puntos de la provincia, reflejando la creciente tensión social y económica en el país.

El Gobierno provincial enfrentará un contexto complicado, con una fuerte presión social para mejorar las condiciones laborales y defender los derechos de los trabajadores, lo que podría llevar a un escenario de mayor movilización.